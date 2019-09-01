У Кривому Розі на перехресті зіштовхнулись два авто, є жертви

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У місті Кривий Ріг, на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке, зіштовхнулося два автомобілі марки “Москвич” та “Форд”. У результаті ДТП загинуло троє осіб, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

“1 вересня о 14:48 ... надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в місті Кривий Ріг, на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що на перехресті проїжджої частини, зіштовхнулося два автомобілі марки “Москвич” та “Форд”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, у результаті дорожньо-транспортної пригоди три особи загинуло, а саме, водій авто “Москвич” 1976 року народження та водій і пасажир автомобілю “Форд” 1985, 1958 років народження відповідно.

Нагадаємо, неповнолітній мотоцикліст загинув на залізничному переїзді на Рівненщині.

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