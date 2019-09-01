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Неповнолітній мотоцикліст загинув на залізничному переїзді на Рівненщині

Неповнолітній мотоцикліст загинув на залізничному переїзді на Рівненщині

Київ • УНН

 • 14232 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Рівненщині у результаті ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Пригода сталася близько 11:00 на перегоні "Сарни-Страшево". 31-річний машиніст локомотива допустив наїзд на мотоцикл Viper під керуванням 16-річного хлопця, який перетинав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофору.

"Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події, медики швидкої лише констатували його смерть. Відповідно до медичного освідування машиніст був тверезий. Відомості за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за фактом ДТП з маршрутним таксі на Дніпропетровщині, внаслідок якої постраждали 10 людей, поліція відкрила кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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