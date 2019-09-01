Несовершеннолетний мотоциклист погиб на железнодорожном переезде в Ровенской области

Происшествие произошло около 11:00 на перегоне "Сарны-Страшево". 31-летний машинист локомотива допустил наезд на мотоцикл Viper под управлением 16-летнего парня, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

"От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, медики скорой лишь констатировали его смерть. Согласно медицинского освидетельствования машинист был трезв. Сведения по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть потерпевшего внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту ДТП с маршрутным такси в Днепропетровской области, в результате которой пострадали 10 человек, полиция открыла уголовное производство.