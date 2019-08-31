Через ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За фактом ДТП з маршрутним таксі на Дніпропетровщині, внаслідок якої постраждали 10 людей, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Поліція встановила, що "водій автомобіля Mercedes-Benz 1970 р.н., рухаючись з боку села Єлизаветівка в напрямку міста Кам’янське, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем DAF".
У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 пасажирів маршрутного таксі та водій мікроавтобусу. Наразі всі вони з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні. Водій автомобіля DAF - чоловік 1979 року народження - не постраждав.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Криміналного кодексу України", - вказали у поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 8 років.