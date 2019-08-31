Из-за ДТП с маршруткой в Днепропетровской области открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По факту ДТП с маршрутным такси в Днепропетровской области, в результате которого пострадали 10 человек, полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Полиция установила, что "водитель автомобиля Mercedes-Benz 1970 г.р., двигаясь со стороны села Елизаветовка в направлении города Каменское, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем DAF".
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Сейчас все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель автомобиля DAF - мужчина 1979 года рождения - не пострадал.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Криминалного кодекса Украины", - указали в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.