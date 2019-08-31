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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112084 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122781 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120276 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125428 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 195225 просмотра

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Из-за ДТП с маршруткой в Днепропетровской области открыли производство

Из-за ДТП с маршруткой в Днепропетровской области открыли производство

Киев  •  УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. По факту ДТП с маршрутным такси в Днепропетровской области, в результате которого пострадали 10 человек, полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Полиция установила, что "водитель автомобиля Mercedes-Benz 1970 г.р., двигаясь со стороны села Елизаветовка в направлении города Каменское, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем DAF".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Сейчас все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель автомобиля DAF - мужчина 1979 года рождения - не пострадал.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Криминалного кодекса Украины", - указали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Украинские Национальные Новости

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