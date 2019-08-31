ДСНС: у ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей, а не 13, про які повідомлялося раніше. Це уточнили УНН у пресслужбі ГУ ДСНС в області.
"Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та 9 пасажирів мікроавтобусу), які направлені на медичне обстеження до міської лікарні", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, ДТП за участю маршрутки та вантажівки сталася на Єлизаветівському шосе на на Дніпропетровщині 31-го серпня близько 8:26.
Зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське", та вантажний автомобіль DAF з причепом.