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ДСНС: у ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей

ДСНС: у ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей

Київ • УНН

 • 10412 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей, а не 13, про які повідомлялося раніше. Це уточнили УНН у пресслужбі ГУ ДСНС в області.

"Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та 9 пасажирів мікроавтобусу), які направлені на медичне обстеження до міської лікарні", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, ДТП за участю маршрутки та вантажівки сталася на Єлизаветівському шосе на на Дніпропетровщині 31-го серпня близько 8:26. 

Зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське", та вантажний автомобіль DAF з причепом.

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