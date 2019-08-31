ГСЧС: в ДТП с маршруткой в Днепропетровской области пострадали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В ДТП с маршруткой в Днепропетровской области пострадали 10 человек, а не 13, о которых сообщалось ранее. Это уточнили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
"В результате ДТП пострадало 10 человек (водитель и 9 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - указали в ведомстве.
Напомним, ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло на Елизаветовском шоссе в Днепропетровской области 31 августа около 8:26.
Столкнулись микроавтобус Mercedes, совершавший рейс по маршруту "Днепр - Каменское", и грузовой автомобиль DAF с прицепом.