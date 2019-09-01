В Кривом Роге на перекрестке столкнулись два авто, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В городе Кривой Рог, на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись два автомобиля марки "Москвич" и "Форд". В результате ДТП погибли три человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"1 сентября в 14:48 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог, на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки "Москвич" и "Форд", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич" 1976 года и водитель и пассажир автомобиля "Форд" 1985, 1958 годов рождения соответственно.
Напомним, несовершеннолетний мотоциклист погиб на железнодорожном переезде в Ровенской области.