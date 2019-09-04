У ДТП на Хмельниччині постраждали четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поблизу Хмельницького внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів постраждали четверо людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 4 вересня, о 13:20 на автодорозі М-12 сполученням Хмельницький — Вінниця в селі Пирогівці.
56-річний житель села Пархомівці, керуючи вантажівкою "ЗІЛ", допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2112" під керуванням 40-річного жителя Старосинявського району.
За попередньою інформацією, у результаті ДТП водій та троє пасажирів легковика — двоє жінок 57 та 46 років і 52-річний чоловік — отримали травми різного ступеня важкості і звернулись за допомогою до медиків.
Поліцейські наразі з’ясовують причини і обставини ДТП.
Нагадаємо, в Галицькому районі Івано-Франківської області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобусу загинула одна людина та ще двоє осіб були травмовані.