В ГСЧС работают около 11 тысяч женщин

"Есть изменение статистических данных. Начиная с 2014 года у нас на службе было около 8370 женщин. Затем немножко спад у нас был, в 2015-2016 годах. Затем, уже в 2018-2019 годах, у нас резко вырос этот показатель. На сегодняшний день у нас в службе насчитывается около 11 тысяч женщин. Почти каждая пятая - это женщина", - рассказала Марушенко.

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"4000 женщин - "в погонах", служащие продолжают службу и не собираются ее покидать. Женщины старшей-среднего офицерского состава - 1398, что составляет почти 18%. 837 женщин у нас занимают руководящие должности в органах и подразделениях ГСЧС, это почти 19% от общего количества. Госслужащих в должностях - у нас 13 женщин, что составляет 24%", - добавила Марушенко.

Она также отметила, что на службе работают 305 женщин, имеющие статус лиц с инвалидностью.

Как ранее сообщалось в УНН, украинские женщины-военнослужащие жалуются на униформу.