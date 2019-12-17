У ДСНС працюють близько 11 тисяч жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нараховується близько 11 тисяч жінок. Про це під час круглого столу розповіла радник голови ДСНС України з гендерних питань на громадських засадах Ніна Марушенко, передає кореспондент УНН.
"Є зміна статистичних даних. Починаючи з 2014 року у нас на службі було близько 8370 жінок. Потім трошки спад у нас був, у 2015-2016 роках. Потім, вже у 2018-2019 роках, у нас різко виріс цей показник. І на сьогоднішній день у нас в службі нараховується близько 11 тисяч жінок. Майже кожна п’ята – це жінка", - розповіла Марушенко.
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"4 тисячі жінок – "в погонах", служать, продовжують службу і не збираються її покидати. Жінки старшо-середнього офіцерського складу – 1398, що складає майже 18%. 837 жінок у нас обіймають керівні посади в органах і підрозділах ДСНС, це майже 19% від загальної кількості. Держслужбовців на посадах – у нас 13 жінок, що складає 24%", - додала Марушенко.
Вона також зазначила, що на службі працюють 305 жінок, які мають статус осіб з інвалідністю.
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