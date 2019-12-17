У ДСНС працюють близько 11 тисяч жінок

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нараховується близько 11 тисяч жінок. Про це під час круглого столу розповіла радник голови ДСНС України з гендерних питань на громадських засадах Ніна Марушенко, передає кореспондент УНН.