Українські жінки-військовослужбовці нарікають на уніформу - Левченко

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Жінки, які проходять військову службу в Україні, мають нарікання на уніформу, адже деякі її елементи скроєні без урахування особливостей фігури, що впливає на безпеку та комфорт. Про це під час круглого столу повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, передає кореспондент УНН.