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Українські жінки-військовослужбовці нарікають на уніформу - Левченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Жінки, які проходять військову службу в Україні, мають нарікання на уніформу, адже деякі її елементи скроєні без урахування особливостей фігури, що впливає на безпеку та комфорт. Про це під час круглого столу повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, передає кореспондент УНН.

"Пальто для вищих складів поліції є лише в чоловічому варіанті. Ну, мабуть, так не передбачається, що жінки можуть займати вищі посади. Так само як і жилети-ідентифікатори. Не можна не ураховувати особливості фігури і статури чоловіків і жінок. І моє спілкування з жінками-учасницями і ветеранами, і тими, хто проходять службу в ЗСУ, і в правоохоронних органах, якраз показує, скільки нарікань є на форму – що не зручна, тому що не підлаштована", - розповіла Левченко.

Вона зазначила, що ця ситуація на контролі, але без співпраці з центральними органами виконавчої влади - дуже складно буде запровадити нову форму, у якій було б зручно проходити службу.

"Зручність служитиме підвищенню ефективності", - додала уповноважена.

Важливість зручної уніформи для жінок підтвердив і радник з питань жінок, миру та безпеки у Представництві НАТО в Україні, капітан Збройних сил Канади Джон Джеймс Свендсен.

"У Канаді я також виконую роль прикордонника. Я дуже радий, що ви згадали про уніформу, розроблену для жінок. Ця уніформа забезпечує не тільки комфорт, але і безпеку, перш за все. Жилет має бути прилаштований до жіночої статури, це дуже важливо для безпеки", - зазначив Свендсен.

Нагадаємо, у Збройних силах України служить 27 597 жінок-військовослужбовців.

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