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Украинские женщины-военнослужащие жалуются на униформу - Левченко

Украинские женщины-военнослужащие жалуются на униформу - Левченко

Киев  •  УНН

 • 21225 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Женщины, которые проходят военную службу в Украине, имеют жалобы на униформу, ведь некоторые ее элементы скроенные без учета особенностей фигуры, что влияет на безопасность и комфорт. Об этом во время круглого стола сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, передает корреспондент УНН.

"Пальто для высших складов полиции есть только в мужском варианте. Ну, видимо, таким образом не предвидится, что женщины могут занимать высокие должности. Также как и жилеты-идентификаторы. Нельзя не учитывать особенности фигуры и телосложение мужчин и женщин. И мое общение с женщинами-участницами и ветеранами, и теми, кто проходят службу в ВСУ, и в правоохранительных органах, как раз показывает, сколько нареканий есть на форму - что не удобна, так как не подстроена", - рассказала Левченко.

Она отметила, что эта ситуация на контроле, но без сотрудничества с центральными органами исполнительной власти - очень сложно будет ввести новую форму, в которой было бы удобно проходить службу.

"Удобство будет служить повышению эффективности", - добавила уполномоченная.

Важность удобной униформы для женщин подтвердил и советник по вопросам женщин, мира и безопасности в Представительстве НАТО в Украине, капитан Вооруженных сил Канады Джон Джеймс Свендсен.

"В Канаде я также исполняю роль пограничника. Я очень рад, что вы вспомнили о униформе, разработанной для женщин. Эта униформа обеспечивает не только комфорт, но и безопасность, прежде всего. Жилет должен быть приспособлен к женскому телосложению, это очень важно для безопасности", - отметил Свендсен.

Напомним, в Вооруженных силах Украины служит 27 597 женщин-военнослужащих.

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