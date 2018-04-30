В ГоСЧС не исключили привлечения международных партнеров для внедрения службы "112"

"Сейчас этими вопросами (создание экстренной службы по номеру "112" - ред.) занимается МВД. Когда согласно законодательству эта функция была возложена на ГоСЧС, там был разработан проект. Но в настоящее время его нужно было уже актуализировать. То есть, мероприятия осуществляются. Для этого нужно провести очень много изменений в законодательстве для того, чтобы создать такую ​​службу экстренного вызова. Потому что она охватывает деятельность всех экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны, полиции", - отметил он.

В этих ведомствах, по словам Мельчуцького, нужно создавать системы оперативно-диспетчерского управления, будут интегрироваться в центры принятия вызовов по единому телефонному номеру "112".

Отвечая на вопрос о том, есть видение, когда планируется введение экстренной службы по единому номеру "112", О.Мельчуцький сказал: "В любом случае для того, чтобы ввести такую ​​систему, то, говорить откровенно, она является дорогой. Для этого нужно средства. Конечно, я так думаю, будут рассматриваться и вопрос привлечения международных партнеров. Но в любом случае из государственного бюджета нужно очень значительные объемы финансирования на внедрение такой системы".

О сроках введения такой системы, резюмировал он, пока рано говорить.

Как сообщал УНН, в Украине готовятся к запуску службы экстренной помощи 112.