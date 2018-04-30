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У ДСНС не виключили залучення міжнародних партнерів для запровадження служби “112”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. До запровадження на території України служби екстреної допомоги “112” можуть бути залучені міжнародні партнери. Про це сказав у коментарі УНН перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький.

У ДСНС не виключили залучення міжнародних партнерів для запровадження служби “112”

“Зараз цими питаннями (створення екстреної служби за номером „112“ — ред.) опікується МВС. Коли згідно з законодавством ця функція була покладена на ДСНС, там був розроблений проект. Але на даний час його потрібно було вже актуалізувати. Тобто, заходи здійснюються. Для цього потрібно провести дуже багато змін в законодавстві для того, щоб створити таку службу екстреного виклику. Тому що вона охоплює діяльність всіх екстренних служб: швидкої допомоги, пожежної охорони, поліції”, — зазначив він.

У цих відомствах, за словами Мельчуцького, потрібно створювати системи оперативно-диспетчерського управління, які будуть інтегруватися до центрів прийняття викликів за єдиним телефонним номером “112”.

Відповідаючи на запитання про те, чи є бачення, коли планується запровадження екстреної служби за єдиним номером “112”, О.Мельчуцький сказав: “У будь-якому випадку для того, щоб запровадити таку систему, то, говоритимемо відверто, вона є дорогою. Для цього потрібно кошти. Звичайно, я так думаю, будуть розглядатися і питання залучення міжнародних партнерів. Але в будь-якому випадку з державного бюджету потрібно дуже значні обсяги фінансування на запровадження такої системи”.

Про терміни запровадження такої системи, резюмував він, поки що зарано говорити.

Як повідомляв УНН, в Україні готуються до запуску служби екстреної допомоги 112

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