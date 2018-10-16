В ГСЧС назвали количество погибших от огня за последние 9 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. С девять с половиной месяцев огненная стихия унесла жизни почти 1300 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“С начала года на пожарах в Украине погибла 1 тысяча 291 человек”, — говорится в сообщении.
В частности, только в течение выходных 13 — 16 октября, огонь унес жизни 26 человек. В то же время травмы различной степени тяжести получили еще 13 человек.
Из года в год накануне отопительного сезона наблюдается резкий рост количества погибших граждан на пожарах в жилом секторе страны.
Основные причины возникновения возгораний в помещениях, которые с высокой вероятностью приводят к трагедиям:
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- собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту;
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- курение в постели;
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- перегрузки электросети и бытовых приборов;
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- старые обогреватели;
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- неисправное печное отопление;
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- небрежность взрослых по отношению к собственным детям.
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Ранее украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
Как сообщал УНН, в результате чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на 6-м арсенале Министерства обороны, которая произошла 9 октября в Ичне Черниговской области, разрушено четыре дома в селе Августовка, еще 112 домов, квартир и других зданий в 20 окрестных населенных пунктах повреждены.