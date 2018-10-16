У ДСНС назвали кількість загиблих від вогню за останні 9 місяців

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Київ • УНН

 • 6906 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З дев'ять з половиною місяців вогняна стихія забрала життя майже 1300 осіб. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“З початку року на пожежах в Україні загинула 1 тисяча 291 людина”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, тільки упродовж вихідних 13 - 16 жовтня, вогонь забрав життя 26 людей. Водночас травми різного ступеню важкості отримали ще 13 осіб.

З року в рік напередодні опалювального сезону спостерігається різке зростання кількості загиблих громадян на пожежах у житловому секторі країни.

Основні причини виникнення займань у помешканнях, що з високою вірогідністю призводять до трагедій:

  • власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті;
  • паління у ліжку;
  • перевантаження електромережі та побутових приладів;
  • старі обігрівачі;
  • несправне пічне опалення;
  • недбалість дорослих по відношенню до власних дітей. 

Раніше українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Як повідомляв УНН, у результаті надзвичайної ситуації з пожежою і вибухами на 6-му арсеналі Міністерства оборони, яка сталася 9 жовтня під Ічнею Чернігівської області, зруйновано чотири будинки у селі Августівка, ще 112 будинків, квартир та інших будівель у 20 навколишніх населених пунктах пошкоджено.

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