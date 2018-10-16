У ДСНС назвали кількість загиблих від вогню за останні 9 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З дев'ять з половиною місяців вогняна стихія забрала життя майже 1300 осіб. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“З початку року на пожежах в Україні загинула 1 тисяча 291 людина”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, тільки упродовж вихідних 13 - 16 жовтня, вогонь забрав життя 26 людей. Водночас травми різного ступеню важкості отримали ще 13 осіб.
З року в рік напередодні опалювального сезону спостерігається різке зростання кількості загиблих громадян на пожежах у житловому секторі країни.
Основні причини виникнення займань у помешканнях, що з високою вірогідністю призводять до трагедій:
-
- власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті;
-
- паління у ліжку;
-
- перевантаження електромережі та побутових приладів;
-
- старі обігрівачі;
-
- несправне пічне опалення;
-
- недбалість дорослих по відношенню до власних дітей.
-
Раніше українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Як повідомляв УНН, у результаті надзвичайної ситуації з пожежою і вибухами на 6-му арсеналі Міністерства оборони, яка сталася 9 жовтня під Ічнею Чернігівської області, зруйновано чотири будинки у селі Августівка, ще 112 будинків, квартир та інших будівель у 20 навколишніх населених пунктах пошкоджено.