У ДСНС назвали кількість загиблих від вогню за останні 9 місяців

“З початку року на пожежах в Україні загинула 1 тисяча 291 людина”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, тільки упродовж вихідних 13 - 16 жовтня, вогонь забрав життя 26 людей. Водночас травми різного ступеню важкості отримали ще 13 осіб.

З року в рік напередодні опалювального сезону спостерігається різке зростання кількості загиблих громадян на пожежах у житловому секторі країни.

Основні причини виникнення займань у помешканнях, що з високою вірогідністю призводять до трагедій:



власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті;



паління у ліжку;



перевантаження електромережі та побутових приладів;



старі обігрівачі;



несправне пічне опалення;



недбалість дорослих по відношенню до власних дітей.



Раніше українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Як повідомляв УНН, у результаті надзвичайної ситуації з пожежою і вибухами на 6-му арсеналі Міністерства оборони, яка сталася 9 жовтня під Ічнею Чернігівської області, зруйновано чотири будинки у селі Августівка, ще 112 будинків, квартир та інших будівель у 20 навколишніх населених пунктах пошкоджено.