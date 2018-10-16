Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

“За даними Укргідрометцентру, 16 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, екстремальні пожежонебезпечні умови складуться у Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Зазначимо, що з 8 жовтня в Україні триває “бабине літо”.

Як повідомляв УНН, рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Чернігівської області.



Нагадаємо, з початку року на пожежах в Україні загинули 1110 людей. За вісім місяців в Україні сталося понад 58 тисяч пожеж, з них близько 20,4 тисячі — у житловому секторі.