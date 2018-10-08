У Києві розпочалось "бабине літо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У неділю до столиці України завітало "бабине літо", яке протримається не менше тижня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, передає УНН.
“У неділю максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів, а середня добова перевищила +13 градусів. Це значить, що до Києва завітало „бабине літо“”, — йдеться у повідомленні.
В обсерваторії зазначили, що, зважаючи на прогнози синоптиків, “бабине літо” в столиці протримається не менше тижня.
Як повідомляв УНН, синоптики розповіли, як довго триватиме потепління в Україні.