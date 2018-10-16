Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Синоптики во вторник, 16 октября, предупреждают о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности на большей части территории Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
“По данным Укргидрометцентра, 16 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении.
В частности, экстремальные пожароопасные условия сложатся в Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Отметим, что с 8 октября в Украине продолжается “бабье лето”.
Как сообщал УНН, спасатели сообщили, что продолжается ликвидация последствий пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области.
Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1110 человек. За восемь месяцев в Украине произошло более 58 тысяч пожаров, из них около 20,4 тысячи — в жилом секторе.