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В ГосЧС готовы развернуть еще пять пунктов жизнеобеспечения в Авдеевке

Киев • УНН

 • 5893 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сводный оперативно-спасательный отряд ГосЧС готов развернуть в Авдеевке пять пунктов жизнеобеспечения. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил председатель ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

В ГосЧС готовы развернуть еще пять пунктов жизнеобеспечения в Авдеевке

"В готовности у нас находится в других областях сводный отряд оперативно-спасательный, который может развернуть одновременно 5 пунктов жизнеобеспечения для обогрева населения. Кроме того, нашими подразделениями, которые находятся в других областях, организовано сопровождение колонн гуманитарной помощи для Авдеевки ", - сказал Н.Чечеткин.

По его словам, жители Авдеевки продолжают обращаться в пункт жизнеобеспечения.

"Пункт жизнеобеспечения, который был обстрелян ночью, возобновил свою работу и работает в штатном режиме", - сказал Н.Чечеткин.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило  ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .

3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .

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