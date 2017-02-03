В ГосЧС готовы развернуть еще пять пунктов жизнеобеспечения в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сводный оперативно-спасательный отряд ГосЧС готов развернуть в Авдеевке пять пунктов жизнеобеспечения. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил председатель ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.
"В готовности у нас находится в других областях сводный отряд оперативно-спасательный, который может развернуть одновременно 5 пунктов жизнеобеспечения для обогрева населения. Кроме того, нашими подразделениями, которые находятся в других областях, организовано сопровождение колонн гуманитарной помощи для Авдеевки ", - сказал Н.Чечеткин.
По его словам, жители Авдеевки продолжают обращаться в пункт жизнеобеспечения.
"Пункт жизнеобеспечения, который был обстрелян ночью, возобновил свою работу и работает в штатном режиме", - сказал Н.Чечеткин.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .