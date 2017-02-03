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У ДСНС готові розгорнути ще п'ять пунктів життєзабезпечення в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Зведений оперативно-рятувальний загін ДСНС готовий розгорнути в Авдіївці п'ять пунктів життєзабезпечення. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.

У ДСНС готові розгорнути ще п'ять пунктів життєзабезпечення в Авдіївці

“У готовності у нас знаходиться в інших областях зведений загін оперативно-рятувальний, який може розгорнути одночасно 5 пунктів життєзабезпечення для обігріву населення. Крім того, нашими підрозділами, які знаходяться в інших областях, організовано супровід колон гуманітарної допомоги для Авдіївки”, — сказав М.Чечоткін.

За його словами, жителі Авдіївки продовжують звертатися до пункту життєзабезпечення.

“Пункт життєзабезпечення, який був обстріляний вночі, відновив свою роботу і працює в штатному режимі”, — сказав М.Чечоткін.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

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