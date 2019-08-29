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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19657 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125925 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117292 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Дрогобыче временно переселили 12 семей из обрушенного дома

В Дрогобыче временно переселили 12 семей из обрушенного дома

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Дрогобыче Львовской области после обвала в четырехэтажном жилом доме с него временно переселили в гостиницу и общежитие 12 семей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

"12 семей обеспечили временным местом проживания в гостинице с прежним названием "Тустань" и общежитии Дрогобычского колледжа нефти и газа", - указали в горсовете.

Также в мэрии сообщили о найденных под завалами погибших. "Основное количество людей достали из-под завал в течение 3-6 часов ночи... 8 человек погибли, спасатели вытянули их из-под завалов уже без признаков жизни, среди них 4 женщины 44-летнего, 64-летнего, 79-летнего и 80-летнего возраста. Двое мужчин 57-летнего и 42-летнего возраста. А также 21-летняя девушка и 5-летний мальчик", - отметили в горсовете.

"Медики, после проведения осмотра тел, отметили, что смерть погибших была внезапной", - добавили в мэрии.

Несколько человек были задержаны из-за обвала в доме, сегодня им будет объявлено подозрение. Ведется следствие.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.

Украинские Национальные Новости

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