У Дрогобичі тимчасово переселили 12 сімей з обваленого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області після обвалу у чотириповерховому житловому будинку з нього тимчасово переселили до готелю та гуртожитку 12 сімей. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
"12 сімей забезпечили тимчасовим місцем проживання у готелі з колишньою назвою "Тустань" та гуртожитку Дрогобицького коледжу нафти і газу", - вказали у міськраді.
Також у мерії повідомили про знайдених під завалами загиблих. "Основну кількість людей дістали з-під завал впродовж 3-6 години ночі... 8 людей загинули, рятувальники дістали їх з-під завал уже без ознак життя, серед них 4 жінки 44-річного, 64-річного, 79-річного та 80-річного віку. Двоє чоловіків 57-річного та 42-річного віку. А також 21-річна дівчина та 5-річний хлопчик", - зазначили у міськраді.
"Медики, після проведення огляду тіл, наголосили, що смерть загиблих була раптовою", - додали у мерії.
Декілька осіб було затримано через обвал у будинку, сьогодні їм буде оголошено підозру. Ведеться слідство.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.