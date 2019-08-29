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Обвал будинку в Дрогобичі: затримали двох комунальників

Обвал будинку в Дрогобичі: затримали двох комунальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Після обвалу частини житлового будинку в Дрогобичі правоохоронці затримали двох працівників місцевого комунального підприємства. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

"В порядку ст. 208 КПК України 28 серпня поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого жителя та 60-річну жительку міста Дрогобич", - йдеться в повідомленні.

За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статтей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Невдовзі вирішиться питання про обрання затриманним міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.

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