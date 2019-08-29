Обвал дома в Дрогобыче: задержали двух коммунальщиков

"В порядке ст. 208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", - говорится в сообщении.

По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Вскоре решится вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, под завалами обрушившегося здания в Дрогобыче обнаружено 8 погибших, из них один ребенок.