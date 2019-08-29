В Дрогобыче начали прощаться с погибшими от обрушения дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области начали прощаться с погибшими в результате обрушения дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
Так, в четверг, 29 августа, в 14:00 состоялись похороны погибшего 57-летнего Степана Мисива.
"Также сегодня в 19:30 в церкви Спаса на улице Стрыйской состоится парастас за 5 дрогобичанами 80-летней Евгенией Нищук, 42-летним Валерием Пилипцывим и 64-летней Валентиной Джуринской и ее двумя внуками 21-летней Анной Груздевой и 5-летним Давидом Стахивым. Похороны состоятся в пятницу, 30 августа, в 10:00", - отметили в горсовете.
Отмечается, 79-летнюю Екатерину Горняк будут хоронить также завтра в храме УПЦ Московского патриархата на ул. Трускавецкой в 12:00.
"Погибшую 44-летнюю Ольгу Баран будут хоронить в субботу или в воскресенье. Об этом будет сообщено дополнительно", - добавили в горсовете.
Напомним, что 29 и 30 августа в Дрогобыче и Львовской области объявлены траурными днями.
Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном чотирехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.