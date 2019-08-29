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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19553 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115141 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117279 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126768 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Дрогобыче начали прощаться с погибшими от обрушения дома

В Дрогобыче начали прощаться с погибшими от обрушения дома

Киев  •  УНН

 • 21768 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области начали прощаться с погибшими в результате обрушения дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

Так, в четверг, 29 августа, в 14:00 состоялись похороны погибшего 57-летнего Степана Мисива.

"Также сегодня в 19:30 в церкви Спаса на улице Стрыйской состоится парастас за 5 дрогобичанами 80-летней Евгенией Нищук, 42-летним Валерием Пилипцывим и 64-летней Валентиной Джуринской и ее двумя внуками 21-летней Анной Груздевой и 5-летним Давидом Стахивым. Похороны состоятся в пятницу, 30 августа, в 10:00", - отметили в горсовете.

Отмечается, 79-летнюю Екатерину Горняк будут хоронить также завтра в храме УПЦ Московского патриархата на ул. Трускавецкой в 12:00.

"Погибшую 44-летнюю Ольгу Баран будут хоронить в субботу или в воскресенье. Об этом будет сообщено дополнительно", - добавили в горсовете.

Напомним, что 29 и 30 августа в Дрогобыче и Львовской области объявлены траурными днями.

Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном чотирехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.

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