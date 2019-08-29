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У Дрогобичі почали прощатися із загиблими від обвалу будинку

У Дрогобичі почали прощатися із загиблими від обвалу будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У місті Дрогобич Львівської області почали прощатися з загиблими внаслідок обвалу будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Так, у четвер, 29 серпня, о 14:00 відбувся похорон загиблого 57-річного Степана Мисіва.

"Також сьогодні о 19:30 у церкві Спаса на вулиці Стрийській відбудеться парастас за 5 дрогобичанами: 80-річною Євгенією Нищук, 42-річним Валерієм Пилипцівим і 64-річною Валентиною Джуринською та її двома онуками 21-річною Анною Груздєвою та 5-річним Давидом Стахівим. Похорон відбудеться у п’ятницю, 30 серпня, о 10 годині", - зазначили у міськраді.

Зазначається, що 79-річну Катерину Горняк ховатимуть також завтра у храмі УПЦ Московського патріархату на вул. Трускавецькій о 12:00.

"Загиблу 44-річну Ольгу Баран хоронитимуть у суботу або в неділю. Про це буде повідомлено додатково", - додали у міськраді.

Нагадаємо, що 29 і 30 серпня у Дрогобичі та Львівській області оголошено жалобними днями.

Як повідомляв УНН, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.

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