В ГПСУ рассказали, что на самом деле ждет экипаж "Норда"

"Мы в очередной раз составили протокол о попытке незаконного пересечения границы. У нас, согласно украинского законодательства, это - правонарушение. На данный момент за это предусмотрено наказание в виде 3,5 тыс гривен", - сказал он.

По словам спикера, ГПСУ уже передала в суд составлены протоколы. Он должен рассмотреть протоколы и вынести решение о взыскании штрафа, или наоборот.

"Административное нарушение не предусматривает необходимости ограничения передвижения или тем более ограничения свободы. Поэтому, после того, как мы не пропустили их через границу, они последовали вглубь Украины, мы не знаем где они находятся. Если они будут пытаться пересечь границу по документам, удостоверяющих их гражданство и их лица, имеется в виду гражданство Украины - конечно, мы их пропустим, и не будет никаких проблем ", - подчеркнул Слободян.

Как сообщал УНН, двое моряков с судна "Норд", которые обманным путем, как отмечают пограничники, выехали в Беларуси, уже попали в Российской Федерации .