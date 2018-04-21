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У ДПСУ розповіли, що насправді чекає на екіпаж “Норду”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Членам екіпажу судна “Норд”, які незаконним шляхом намагались виїхати до Російської Федерації, може загрожувати штраф за адміністративне порушення в розмірі 3,5 тис. гривень. Обмеження їх волі, чи пересування не передбачуване, і за бажанням вони можуть повернутись до РФ, якщо діятимуть відповідно до закону, розповів УНН речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

У ДПСУ розповіли, що насправді чекає на екіпаж “Норду”

“Ми в чергове склали протокол про спробу незаконного перетину кордону. В нас, згідно до Українського законодавства, це — правопорушення. На даний момент за це передбачено покарання у вигляді 3,5 тис гривень”, — сказав він.

За словами речника, ДПСУ вже передала до суду складені протоколи. Він має розглянути протоколи і винести рішення про стягнення штрафу, або навпаки.

“Адміністративне порушення не передбачає необхідності обмеження пересування чи тим більше обмеження волі. Тому, після того, як ми не пропустили їх через кордон, вони прослідували вглиб України, ми не знаємо де вони перебувають. Якщо вони будуть намагатися перетнути кордон по документах, які посвідчують їхнє громадянство і їхні особи, мається на увазі громадянство України — звісно, ми їх пропустимо, і не буде ніяких проблем”, — наголосив Слободян.

Як повідомляв УНН, двоє моряків із судна “Норд”, які обманним шляхом, як зазначають прикордонники, виїхали до Білорусі, вже потрапили до Російської Федерації.

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