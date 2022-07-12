В ГПСУ напомнили, какие категории мужчин могут уехать за границу, несмотря на военное положение

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“С момента введения состояния выезд за пределы Украины мужчинам, гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, ограничен. Однако есть четко определенный перечень, кто все же даже из этой категории граждан может пересечь границу. И пограничники, соблюдая нормы законодательства, осуществление мер пограничного контроля, могут выпустить мужчин в таком возрасте, только если они подпадают под эти исключения”, – сказал Демченко.

Детали

Спикер ГПСУ отметил, что согласно постановлению Кабинета министров Украины № 57 от 20 мая 2022 года, ежедневно пересекать границу могут водители грузовиков.

Согласно постановлению, такое разрешение имеют водители, перевозящие необходимые вещи для Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинские грузы, гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами.

Решение о выезде принимает Мининфраструктуры или областные, городские и военные администрации. Указанные лица могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней со дня выезда.

Также возможность уехать имеют лица, у которых есть лицензия на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Такие лица имеют право находиться за границей в течение 45 дней.

В случае введения в Украине военного положения пропуск на выезд имеют работники предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Решение об их выезде принимает Министерство инфраструктуры.

Находиться за границей таким лицам разрешено сроком не более 6 месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта. В письме должно быть обоснование и подтверждение объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного положения.

Следующей категорией из перечня тех, кто имеет право уехать за пределы государства, являются спортсмены. К таким относятся:



спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;



тренеры национальных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта;



спортивные судьи и медики.



Решение о разрешении выезда предоставляет Министерство молодежи и спорта на основании документов относительно участия в официальных международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах за границей. Находиться за границей таким лицам разрешено в течение 30 дней.

Представитель ГПСУ также подчеркнул о категориях людей с инвалидностью любой степени и сопровождающих лиц; мужчин, имеющих на воспитании трое детей младше 18 лет; родителей, самостоятельно воспитывающих детей до их совершеннолетия.

“Под исключения подпадают лица с инвалидностью любой категории. А также для определенной категории людей с инвалидностью могут быть и сопровождающие лица, в зависимости от родства. Это также мужчины, имеющие на воспитании троих детей в возрасте до 18 лет. Родители, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. И, собственно, категории, которые четко указаны в постановлении № 57 правительством, регламентирующим пересечение государственной границы Украины”, – добавил Демченко.

Спикер ведомства отметил, что среди тех, кого можно пропустить за границу на выезд, есть мужчины, которые согласно военной комиссии не пригодны к военной службе.

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