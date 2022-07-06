Генштаб ЗСУ скасовує рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним

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“Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, - про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час… Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання”, - повідомив Залужний.

Деталі

Зі слів Головнокомандувача, згаданий документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і «не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України».

Водночас, його поява в мережі «спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян», що «стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави», зазначив він.

«Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів», - додав Залужний.

Нагадаємо

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області — дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з'явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

Зеленський вказав, що доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 6 липня – одним з пунктів порядку денного. І пообіцяв народу розібратися з цим. "Прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень", - сказав Зеленський у зверненні.

До слова, відповідні норми законодавства України діють давно, на чому наголосили і в Генштабі. Додавши, що у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.