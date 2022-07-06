Генштаб ВСУ отменяет решение по выдаче разрешений на выезд военнообязанным

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“Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, получивший широкий общественный резонанс, - о Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время… Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку”, - сообщил Залужный.

Детали

По словам Главнокомандующего, упомянутый документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и «не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины».

В то же время, его появление в сети «повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан», что «стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства», отметил он.

«Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает нынешних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов», - добавил Залужный.

Напомним

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский заметил, что в обществе появилось много споров относительно решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

Зеленский указал, что поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 6 июля – одним из пунктов повестки дня. И пообещал народу разобраться с этим. "Прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский в обращении.

К слову, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, что отметили и в Генштабе. Добавив, что в связи с возвращением большого количества мужчин домой возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.