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У ДПСУ нагадали, які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон попри воєнний стан

У ДПСУ нагадали, які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон попри воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Після повномасштабного вторгнення росії на територію України у державі введено воєнний стан, який продовжили до 23 серпня 2022 року. Відповідно до закону, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон на виїзд. Проте, існують категорії громадян, яким дозволено виїжджати з України, попри воєнний стан. У розмові з УНН помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко нагадав, якими нормами законодавства керуються прикордонники, здійснюючи перевірку охочих виїхати.

Цитата

“Від моменту введення стану виїзд за межі України чоловікам, громадянам у віці від 18 до 60 років, обмежено. Проте є чітко визначений перелік, хто все ж таки, навіть з цієї категорії громадян, може перетнути кордон. І прикордонники, дотримуючись норм законодавства, здійснення заходів прикордонного контролю, можуть випустити чоловіків у такому віці, тільки якщо вони підпадають під ці винятки”, – сказав Демченко.

Деталі

Спікер ДПСУ зазначив, що згідно з постановою Кабінету міністрів України № 57 від 20 травня 2022 року, щоденно перетинати кордон можуть водії вантажівок.

Згідно з постановою, такий дозвіл мають водії, що перевозять необхідні речі для Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами.

Рішення про виїзд ухвалює Мінінфраструктури або обласні, міські та військові адміністрації. Зазначені особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів з дня виїзду.

Також можливість виїхати мають особи, у яких є ліцензія на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Такі особи мають право перебувати за кордоном протягом 45 днів.

У разі введення в Україні воєнного стану пропуск на виїзд мають працівники підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці. Рішення щодо їхнього виїзду ухвалює Міністерство інфраструктури.

Перебувати за кордоном таким особам дозволено на строк не більше ніж 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту. У листі мають бути обґрунтування та наявні підтвердження обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом у період воєнного стану.

Наступною категорією з переліку тих, хто має право виїхати за межі держави, є спортсмени. До таких належать:

  • спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
  • тренери національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту;
  • спортивні судді та медики.

Рішення стосовно дозволу виїзду надає Міністерство молоді та спорту на підставі документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах за кордоном. Перебувати за кордоном таким особам дозволено протягом 30 днів.

Представник ДПСУ також окремо наголосив про категорії людей з інвалідністю будь-якого ступеню та супроводжуючих осіб; чоловіків, які мають на вихованні троє дітей, віком до 18 років; батьків, які самостійно виховують дітей до їхнього повноліття.

“Під винятки підпадають особи з інвалідністю будь-якої категорії. А також, для певної категорії людей з інвалідністю можуть бути і супроводжуючі особи, залежно від рідства. Це також чоловіки, які мають на вихованні трьох дітей, віком до 18 років. Батьки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років. І, власне категорії, які чітко зазначені у постанові № 57 урядом, що регламентує перетин державного кордону України”, – додав Демченко.

Речник відомства зазначив, що серед тих, кого можна пропустити за кордон на виїзд, є чоловіки, які відповідно до військової комісії, не придатні до військової служби.

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