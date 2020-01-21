В ГНС объяснили, можно ли с "нулем" в уставном капитале стать плательщиком единого налога
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Государственная налоговая служба Украины дала разъяснение, позволит ли нулевой уставный капитал основателя зарегистрировать плательщиком единого налога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу налоговой в Facebook.
"Позволит ли нулевой уставный капитал основателя зарегистрировать плательщиком единого налога? Нет, если в уставном капитале совокупность долей, принадлежащих юридическим лицам, не являющимся плательщиками единого налога, равна или превышает 25%. Нет, если юрлицо, в которой уставный фонд равен нулю и которая имеет одного или нескольких учредителей - юридических лиц, не являющихся плательщиками единого налога. Да, если доля учредителей не менее 75% уставного капитала юрлица принадлежит юридическим лицам - плательщикам единого налога", - говорится в сообщении.
Напомним, ЧП повысили лимиты доходов.