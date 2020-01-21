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В ГНС объяснили, можно ли с "нулем" в уставном капитале стать плательщиком единого налога

Киев • УНН

 • 35829 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Государственная налоговая служба Украины дала разъяснение, позволит ли нулевой уставный капитал основателя зарегистрировать плательщиком единого налога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу налоговой в Facebook.

В ГНС объяснили, можно ли с "нулем" в уставном капитале стать плательщиком единого налога

"Позволит ли нулевой уставный капитал основателя зарегистрировать плательщиком единого налога? Нет, если в уставном капитале совокупность долей, принадлежащих юридическим лицам, не являющимся плательщиками единого налога, равна или превышает 25%. Нет, если юрлицо, в которой уставный фонд равен нулю и которая имеет одного или нескольких учредителей - юридических лиц, не являющихся плательщиками единого налога. Да, если доля учредителей не менее 75% уставного капитала юрлица принадлежит юридическим лицам - плательщикам единого налога", - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП повысили лимиты доходов.

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