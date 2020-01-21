У ДПС пояснили, чи можна з "нулем" у статутному капіталі стати платником єдиного податку

"Чи дозволить нульовий статутний капітал засновника зареєструвати платником єдиного податку? Ні, якщо у статутному капіталі сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%. Ні, якщо юрособа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або декілька засновників – юридичних осіб, що не є платниками єдиного податку. Так, якщо частка засновників не менше 75% статутного капіталу юрособи належить юридичним особам – платникам єдиного податку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ФОПам підвищили ліміти доходів.