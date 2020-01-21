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У ДПС пояснили, чи можна з "нулем" у статутному капіталі стати платником єдиного податку

Київ • УНН

 • 35829 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Державна податкова служба України дала роз’яснення, чи дозволить нульовий статутний капітал засновника зареєструвати платником єдиного податку. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку податкової в Facebook.

У ДПС пояснили, чи можна з "нулем" у статутному капіталі стати платником єдиного податку

"Чи дозволить нульовий статутний капітал засновника зареєструвати платником єдиного податку? Ні, якщо у статутному капіталі сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%. Ні, якщо юрособа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або декілька засновників – юридичних осіб, що не є платниками єдиного податку. Так, якщо частка засновників не менше 75% статутного капіталу юрособи належить юридичним особам – платникам єдиного податку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ФОПам підвищили ліміти доходів.

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