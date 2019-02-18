В Донецкой области прекращена деятельность незаконной АЗС

"В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на одной из АЗС г. Краматорск местная жительница осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов и сжиженного газа без наличия государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов на данный вид хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Также, по результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 16,8 тыс. литров бензина марки А-92, 6,2 тыс. литров бензина марки А-95, 4,6 тыс. литров дизельного топлива и 6,7 тыс. литров сжиженного газа, а также оборудования АЗС общей ориентировочной стоимостью более 2,1 млн грн.

"Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 164 КУоАП Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, участники которого разворовывали нефтепродукты акционерного общества "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины".