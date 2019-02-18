У Донецькій області припинено діяльність незаконної АЗС

“В рамках проведення операції „Акциз-2019“ було встановлено, що на одній з АЗС м. Краматорськ місцева жителька здійснює реалізацію пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу без наявності державної реєстрації та будь-яких дозвільних документів на даний вид господарської діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Також, за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 16,8 тис. літрів бензину марки А-92, 6,2 тис. літрів бензину марки А-95, 4,6 тис. літрів дизельного пального та 6,7 тис. літрів скрапленого газу, а також обладнання АЗС загальною орієнтовною вартістю понад 2,1 млн грн.

“Стосовно правопорушниці складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 164 КУпАП України”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого розкрадали нафтопродукти акціонерного товариства “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України”.