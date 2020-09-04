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В Донецкой области COVID-19 обнаружили еще у 13 жителей

Киев • УНН

 • 17961 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Донецкой области за пятницу коронавирусную болезнь обнаружили еще в 13 жителей, в том числе у одной медработницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области COVID-19 обнаружили еще у 13 жителей

“Сегодня в Украине снова установлен рекорд по количеству заражений в день. Если такая тенденция сохранится, то существует вероятность, что карантин придется усилить, а вместе с ними — и давление на экономику. Поэтому призываю всех к ответственному поведению. Избегайте скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите маски. Только так сейчас можно уберечься от болезни. Не подвергайте опасности себя и своих близких!”, — отметил Кириленко.

По его информации, случаи COVID-19 зафиксировано:

  • 8 в Мариуполе (мужчина 65 лет, женщины 48, 56, 58, 60, 49, 76 и 67 лет);
  • по 2 в Бахмуте (мужчина 33 лет, женщина 47 лет) и Мангушском районе (женщины 52 и 56 лет);
  • 1 в Краматорске (мужчина 58 лет).

Напомним, по состоянию на 4 сентября в Украине зафиксировано уже 130 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 2723.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией .

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