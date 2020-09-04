У Донецькій області COVID-19 виявили ще у 13 мешканців

“Сьогодні в Україні знову встановлено рекорд за кількістю заражень за день. Якщо така тенденція збережеться, то існує імовірність, що карантинні обмеження доведеться посилити, а разом з ними — і тиск на економіку. Тому закликаю усіх до відповідальної поведінки. Уникайте скупчень людей, ретельно мийте руки з милом, носіть маски. Тільки так зараз можна вберегтися від хвороби. Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких!”, — зазначив Кириленко.

За його інформацією, випадки COVID-19 зафіксовано:



8 у Маріуполі (чоловік 65 років, жінки 48, 56, 58, 60, 49, 76 і 67 років);



по 2 у Бахмуті (чоловік 33 років, жінка 47 років) і Мангушському районі (жінки 52 і 56 років);



1 у Краматорську (чоловік 58 років).



Нагадаємо, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано вже 130 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 2 723.



Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.