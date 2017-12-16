В "ДНР" сняли постановочные ролики якобы нарушений минских соглашений со стороны ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На передовой неподконтрольной части Донецкой области российские офицеры так называемой пресс-службы 1 АК вместе с пророссийскими журналистами снимали постановочные видеоролики якобы нарушений минских соглашений со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления розвдкы, передает корреспондент УНН.
"14-15 декабря российские офицеры так называемой пресс-службы 1 АК совместно с пророссийски настроенными журналистами проводили съемки постановочных видеороликов на передовых позициях отдельных подразделений корпуса для фабрикации так называемых доказательств нарушения минских договоренностей подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал он.
Напомним, разведка зафиксировала установления боевиками кассетных мин в ОРДЛО.