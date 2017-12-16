У "ДНР" зняли постановочні ролики нібито порушень мінських угод з боку ЗСУ

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На передовій непідконтрольної частини Донецької області російські офіцери так званої прес-служби 1 АК разом з проросійськими журналістами знімали постановочні відеоролики нібито порушень мінських угод з боку Збройних сил України. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані Головного управління розвдки, передає кореспондент УНН.

"14-15 грудня російські офіцери так званої прес-служби 1 АК спільно з проросійськи налаштованими журналістами проводили зйомки постановочних відеороликів на передових позиціях окремих підрозділів корпусу для фабрикування так званих доказів порушення мінських домовленостей підрозділами Збройних сил України", - сказав він.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала встановлення бойовиками касетних мін в ОРДЛО.

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