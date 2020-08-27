В "ДНР" ввели смертную казнь, уже есть два осужденных - ООН

"УВКПЧ обеспокоено также тем, что "Донецкая народная республика" ввела смертную казнь. УВКПЧ известно о двух случаях, где "суд" "Донецкой народной республики" постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти "приговоры" не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни", - сообщили в УВКПЧ.

Отмечается также, что нормативная база, регулирующая "уголовное судопроизводство" на территории, контролируемой "Донецкой народной республикой", была разработана в 2014-2015 годах на основе Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года (с изменениями, внесенными 29 июня 2001 года) , а не Уголовного процессуального кодекса Украины 2012 года.

Как сообщал УНН, за весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек.