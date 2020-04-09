За час конфлікту на Донбасі загинуло щонайменше 3353 цивільних осіб – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За весь період конфлікту на Донбасі, з 14 квітня 2014 року по 31 березня цього року з урахуванням загиблих на борту рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом становить щонайменше 3353 осіб. Про це йдеться у звіті УВКП за березень 2020 року, передає УНН.
“За весь період конфлікту, з 14 квітня 2014 по 31 березня 2020 року, УВКПЛ ООН зафіксувало 3055 випадків загибелі цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом (1814 чоловіків, 1057 жінок, 98 хлопчиків, 49 дівчаток і 37 дорослих, стать яких ще не встановлений). З урахуванням 298 загиблих на борту рейсу MH17 „Малайзійських авіаліній“ 17 липня 2014 року, загальна кількість випадків загибелі цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом, становить щонайменше 3353”, — йдеться в доповіді.
Також кількість випадків поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом, оцінюється в понад 7 тисяч.
Нагадаємо, ООН зафіксувала на Донбасі найбільші місячні втрати серед цивільних з вересня 2019 року.