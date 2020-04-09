ООН зафіксувала на Донбасі найбільші місячні втрати серед цивільних з вересня 2019 року

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) минулого місяця зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом на сході України – більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом узяті. Про це йдеться у звіті УВКП за березень 2020 року, передає УНН.