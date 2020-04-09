ООН зафіксувала на Донбасі найбільші місячні втрати серед цивільних з вересня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) минулого місяця зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом на сході України – більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом узяті. Про це йдеться у звіті УВКП за березень 2020 року, передає УНН.
"У період з 1 по 31 березня 2020 року УВКПЛ ООН зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом: двоє загиблих (чоловік і жінка) і 17 поранених (вісім жінок, шестеро чоловіків, дві дівчинки і один хлопчик), що на 280% більше, ніж у лютому 2020 року (один загиблий і четверо поранених)", - йдеться у звіті.
Зазначається, що ця цифра більша, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом взяті, що складалися із двох загиблих і 15 поранених, і "найвища кількість місячних втрат з вересня 2019 року" - тоді було зафіксовано двох загиблих і 22 поранених.
За даними УВКПЛ, у березні всі випадки загибелі або поранення цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів зі стрілецької зброї і легкого озброєння відбулися на території Донецької області (у січні і лютому 2020 року практично всі подібні інциденти сталися в Луганській області). З них: двоє цивільних осіб загинули і 11 були поранені на території, що контролюється самопроголошеною "Донецькою народною республікою", і троє цивільних осіб були поранені на території Донецької області, що контролюється урядом.
Як повідомлялося в УНН, населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Президент Зеленський зможе досягнути миру в Україні, але люди не уявляють, як це можна зробити.