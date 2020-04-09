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Населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Зеленський забезпечить мир - дослідження

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Президент Зеленський зможе досягнути миру в Україні, але люди не уявляють, як це можна зробити. Такими є результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

"Найбільшим бажанням та очікуванням людей є досягнення миру, оскільки люди вірять, що мир принесе відновлення довоєнного життя. Люди вірять у те, що саме Президент Зеленський, що саме йому вдасться досягти цього миру", - заявив аналітик фонду Петро Бурковський.

За його словами, люди не знають, яким саме чином можна досягнути миру і повернути Україні непідконтрольні території.

Додамо, що дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від РФ дослухатися до заклику Генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій.

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