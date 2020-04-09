Населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Зеленський забезпечить мир - дослідження

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Президент Зеленський зможе досягнути миру в Україні, але люди не уявляють, як це можна зробити. Такими є результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.