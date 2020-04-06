РФ має дослухатись до заклику ООН і ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі - Кулеба

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вимагаємо від РФ дослухатися до заклику Генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з приводу Декларації Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Ж.Борреля від імені ЄС щодо заклику Генерального секретаря ООН до негайного глобального припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.