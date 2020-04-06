РФ має дослухатись до заклику ООН і ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вимагаємо від РФ дослухатися до заклику Генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з приводу Декларації Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Ж.Борреля від імені ЄС щодо заклику Генерального секретаря ООН до негайного глобального припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
Як повідомили у МЗС, "Україна вже позитивно відгукнулася на відповідні мирні ініціативи Генерального секретаря ООН. Сьогодні я хочу привітати позицію Європейського Союзу з цього приводу. Спільно з європейськими партнерами Україна виступає за світову солідарність і міжнародну співпрацю, спрямовану на боротьбу з пандемією коронавірусної хвороби та допомогу найбільш уразливим верствам населення, зокрема у зонах збройних конфліктів".
"Поділяємо вимоги щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів.
Впевнені, що санкційні режими не є перешкодою для надання гуманітарної допомоги і медичних послуг цивільному населенню у зонах конфліктів. Україна, яка є об’єктом триваючої збройної агресії РФ, повністю віддана взятим на себе зобов’язанням відповідно до Мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Водночас, попри численні рішення у рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи щодо встановлення сталого перемир’я з боку тимчасово окупованих РФ територій Донецької і Луганської областей, тривають щоденні обстріли позицій Збройних сил України, йдеться у заяві Кулеби.
"Крім цього, підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями у порушення Мінських домовленостей здійснюється цілковите блокування доступу на тимчасово окупований Донбас представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного Комітету Червоного Христа.
Це унеможливлює об’єктивне вивчення ситуації з поширенням коронавірусної пандемії на непідконтрольній Уряду України території та блокує надання гуманітарної допомоги постраждалому місцевому населенню", - йдеться у тексті заяви.
У заяві наголошується, "вимагаємо від РФ дослухатися до заклику Генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій".
Високо цінуємо чітку позицію ЄС щодо збереження виключно важливої ролі санкційних режимів у боротьбі з порушеннями міжнародного права, прав людини, розповсюдженням зброї і її постачанням у зони конфліктів, а також з тими, хто стоїть на заваді процесам мирного врегулювання. Саме ці протиправні і агресивні дії РФ щодо України й вимусили ЄС накласти санкції на російську сторону, резюмували у МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулебе заявив, що Рада Безпеки ООН має розглянути ситуацію з поширенням COVID-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці, та спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у тому числі в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості.