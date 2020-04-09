За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3353 гражданских лиц - ООН

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек. Об этом говорится в отчете УВКП за март 2020 года, передает УНН.