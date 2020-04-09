За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3353 гражданских лиц - ООН

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53596 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62971 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76826 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75901 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82409 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102184 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105702 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130797 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3353 гражданских лиц - ООН

За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3353 гражданских лиц - ООН

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек. Об этом говорится в отчете УВКП за март 2020 года, передает УНН.

“За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 3055 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1814 мужчин, 1057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых еще не установлен). С учетом 298 погибших на борту рейса MH17 „Малайзийских авиалиний“ 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом, составляет не менее 3353”, — говорится в докладе.

Также количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более 7 тысяч.

Напомним, ООН зафиксировала на Донбассе наибольшие месячные потери среди гражданских с сентября 2019 года.

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