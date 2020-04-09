За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3353 гражданских лиц - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек. Об этом говорится в отчете УВКП за март 2020 года, передает УНН.
“За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 3055 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1814 мужчин, 1057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых еще не установлен). С учетом 298 погибших на борту рейса MH17 „Малайзийских авиалиний“ 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом, составляет не менее 3353”, — говорится в докладе.
Также количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более 7 тысяч.
Напомним, ООН зафиксировала на Донбассе наибольшие месячные потери среди гражданских с сентября 2019 года.