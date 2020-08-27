У “ДНР” запровадили смертну кару, вже є два засуджених - ООН

“УВКПЛ стурбоване також тим, що „Донецька народна республіка“ запровадила смертну кару. УВКПЛ відомо про два випадки, де „суд“ „Донецької народної республіки“ постановив смертний вирок, проте станом на дату цієї доповіді ці „вироки“ не були виконані. Тим не менш, вони продовжують викликати занепокоєння, тому що в перші роки конфлікту озброєні групи вже проводили страти”, — повідомили в УВКПЛ.

Зазначається також, що нормативна база, що регулює “кримінальне судочинство” на території, яка контролюється “Донецькою народною республікою”, була розроблена у 2014-2015 роках на основі Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (зі змінами, внесеними 29 червня 2001 року), а не Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

Як повідомляв УНН, за весь період конфлікту на Донбасі, з 14 квітня 2014 року по 31 березня цього року з урахуванням загиблих на борту рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом становить щонайменше 3353 осіб.