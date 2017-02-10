В "ДНР" не исключают, что "Гиви" могли убить с помощью взрывного устройства

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая - это применение РПО-З "Шмель" и вторая - подрыв взрывного устройства", - сообщили в "ДНР".

Также сообщается, что следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также взаимодействие злоумышленников с украинскими спецслужбами.

"Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом", - отметили в "ДНР".

Напомним, 10 февраля в Донецке завершилась церемония похорон Михаила Толстых, он был похоронен на одном из кладбищ на юге города рядом с командиром батальона боевиков "Спарта" Арсеном Павловым (позывной "Моторола").