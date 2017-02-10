В "ДНР" не исключают, что "Гиви" могли убить с помощью взрывного устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) мог погибнуть из-за подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает УНН.
"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая - это применение РПО-З "Шмель" и вторая - подрыв взрывного устройства", - сообщили в "ДНР".
Также сообщается, что следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также взаимодействие злоумышленников с украинскими спецслужбами.
"Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом", - отметили в "ДНР".
Напомним, 10 февраля в Донецке завершилась церемония похорон Михаила Толстых, он был похоронен на одном из кладбищ на юге города рядом с командиром батальона боевиков "Спарта" Арсеном Павловым (позывной "Моторола").